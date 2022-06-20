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Бойцы разведки ЮВО взяли в плен инструктора ПТРК

Силовые структуры

Бойцы разведки Южного военного округа в ходе рейда захватили в плен группу солдат ВСУ, среди которых оказался инструктор по обучению ПТРК. Видео работы разведчиков появилось в Сети.

На кадрах специалист по ракетам НАТО по имени Роман клянётся, что ни разу в жизни не стрелял из NLAW и не сжёг ни одного российского танка. Также он говорит, что успел обучить обращению с западным оружием только одного человека.

На просьбу разведчиков научить их стрелять из NLAW инструктор ответил, что готов сделать это "без проблем". Однако сам стрелять по украинским танкам отказался, заявив, что боится стрелять в танки в принципе.

Ранее разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины в районе Камышевахи и взяла в плен командира группы.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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