Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира

Разведчики Южного военного округа ликвидировали элитный спецназ ГУР Украины и взяли плен командира. Об этом сообщает "Русская весна".

В Сети появилось видео, где командир группы спецназа Главного управления разведки Украины отвечает на вопросы российских "коллег". Остальные бойцы были убиты или ранены, некоторым удалось сбежать.

По словам командира, обучали их канадские инструкторы. В плен боевики попали в бою под Николаевкой, северо-западнее Камышевахи.

Ранее появилось видео встречи в лесополосе под Авдеевкой разведчиков ВС РФ с превосходящими силами ВСУ. Нашим удалось перехитрить противника и выполнить боевую задачу.