Украинская армия перебрасывает силы в район Северодонецка и Лисичанска. А именно — Тошковки. По мнению американских аналитиков, если ВСУ не удастся закрепить свои позиции, военные могут оказаться в котле.
По мнению аналитиков, российская сторона "затягивает петлю" вокруг украинских формирований.
"Если украинские войска не смогут укрепить линию фронта в Тошковке, это будет означать, что российские силы затянут петлю с южного направления, сократив пространство для манёвра украинских войск", — пишут аналитики The New York Times.
Авторы статьи считают, что кроме прочего российские войска смогут "перерезать снабжение ВСУ" в Лисичанске и Северодонецке. В направлении Тошковки переместили танки и несколько реактивных систем залпового огня "Град", уточнили аналитики.
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