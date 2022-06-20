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Генштаб ВСУ скрыл ликвидацию "Калибрами" более 50 генералов и офицеров Украины

Силовые структуры

В своей сводке с мест боевых действий Генштаб ВСУ решил скрыть информацию об уничтожении одним ударом ракет "Калибр" более 50 генералов и офицеров Украины.

Генштаб ВСУ скрыл ликвидацию "Калибрами" более 50 генералов и офицеров Украины

Министерство обороны России 19 июня сообщило, что высокоточным оружием морского базирования был уничтожен пункт управления ВСУ, где шло рабочее совещание украинского командования. По словам официального представителя МО РФ, ликвидировано более 50 генералов и офицеров киевского режима.

Сообщая ежедневную сводку, Генштаб ВСУ предпочёл скрыть этот факт, чтобы не усиливать панику в армии. Также в сообщении умолчали о потере контроля над поселком Метелкино и успешном продвижении союзных сил ВС РФ и ополчения ЛДНР на Лисичанском направлении.

Тем не менее, представитель вооруженных формирований Украины был вынужден признать, что все укрепрайоны ВСУ в Донбассе подвергаются массированным артиллерийским обстрелам. Непрекращающиеся атаки мешают провести перегруппировку подразделений, а потому обещанная "контратака" вновь откладывается.

Невзирая на череду провалов и постоянные отступления ВСУ, Киев продолжает говорить о "скорых контратаках", за которыми последует очередной раунд переговоров с Россией.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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