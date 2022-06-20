Военный эксперт Рожин: разницы между ИГИЛ* и Украиной в вопросах террора нет

Российские силовые структуры должны быть готовы к различным терактам на освобождённых территориях Украины и в России, уверен военный эксперт Борис Рожин.

Сейчас союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР планомерно перемалывают остатки кадровых частей ВСУ, включая офицеров и сержантов. Всё больше захватывается и ликвидируется мобилизованных и наемников, так как именно ими киевском режиму приходится затыкать "дыры" в редеющей армии, рассказал эксперт военкору Юрию Котенку.

Националисты продолжают отступать, а потому силовикам нужно быть готовым к "Буденновскому сценарию", предупредил Рожин. Он считает неизбежными попытки Киева организовать теракты на территории России.

"Принципиальной разницы между ИГИЛ* и Украиной в вопросах террора нет", — отметил специалист.

Что касается анонсированных Украиной переговоров в августе, здесь всё будет зависеть от позиции США и Британии. У Владимира Зеленского давно нет собственного мнения, он вынужден выполнять все команды западных кукловодов.

"Лучший путь к миру — это военные успехи, а не переговоры с нацистской шайкой, которая лишена реальной субъектности", — резюмировал Рожин.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.