Российские силовые структуры должны быть готовы к различным терактам на освобождённых территориях Украины и в России, уверен военный эксперт Борис Рожин.
Сейчас союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР планомерно перемалывают остатки кадровых частей ВСУ, включая офицеров и сержантов. Всё больше захватывается и ликвидируется мобилизованных и наемников, так как именно ими киевском режиму приходится затыкать "дыры" в редеющей армии, рассказал эксперт военкору Юрию Котенку.
Националисты продолжают отступать, а потому силовикам нужно быть готовым к "Буденновскому сценарию", предупредил Рожин. Он считает неизбежными попытки Киева организовать теракты на территории России.
"Принципиальной разницы между ИГИЛ* и Украиной в вопросах террора нет", — отметил специалист.
Что касается анонсированных Украиной переговоров в августе, здесь всё будет зависеть от позиции США и Британии. У Владимира Зеленского давно нет собственного мнения, он вынужден выполнять все команды западных кукловодов.
"Лучший путь к миру — это военные успехи, а не переговоры с нацистской шайкой, которая лишена реальной субъектности", — резюмировал Рожин.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.