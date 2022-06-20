Суздальцев: “ВСУ ждали войну — они собирались сами её начинать”

Политолог Андрей Суздальцев рассказал, какая сторона нынешнего кризиса на Украине хотела первой начать боевые действия.

Эксперт назвал успехом то, что Москве удалось начать специальную операцию раньше Киева.

"Мы видели, что ВСУ модернизировалась, неплохо обучен офицерский корпус. Они были мотивированы. Они ждали войну. Более того, они собирались сами её начинать. ВСУ видели, что российская армия уже на позициях, и они стремились опередить нас. Там была гонка, кто кого”, — заявил обозреватель.

По его словам, РФ сейчас находится в стадии "вторжения", а за последних четыре века было четыре таких вторжения.

Но России необходима победа, а "дальше все будет по-другому", подытожил Суздальцев.