Российская армия за сутки уничтожила в СВО на Украине более 350 боевиков, поразила свыше 240 позиций ВСУ.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражено: 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. В результате ударов ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожено более 350 националистов", — в частности, заявил генерал-лейтенант.
По информации ведомства, всего с начала проведения российской спецоперации уничтожены: 205 самолётов, 131 вертолёт, 1233 БПЛА, 342 ЗРК, 3587 танков и других боевых бронемашин, 539 боевых машин РСЗО, 2013 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3658 единиц специальной военной автотехники.
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