Филипоненко: наёмники на "Азоте" специально затягивают с эвакуацией мирных

Иностранные наёмники пытаются специально затянуть процесс эвакуации с территории химкомбината "Азот" в Северодонецке мирных людей, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По словам Филипоненко, люди сообщают, что на территории завода очень много иностранцев.

"От мирного населения, которое находилось в плену на "Азоте", нам поступала информация, что там есть иностранные наёмники и что они во главе с людьми, которые были назначены старшими по убежищам, стараются всеми силами затянуть процесс вывода мирного населения оттуда", — рассказал представитель НМ ЛНР RT.

По его словам, это стандартная тактика украинских военных. Если мирные жители покинут территорию завода, то некого будет использовать в качестве живого щита. Как подчеркнул Филипоненко, той же тактикой руководствуются и западные кураторы ВСУ.