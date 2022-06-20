Иностранные наёмники пытаются специально затянуть процесс эвакуации с территории химкомбината "Азот" в Северодонецке мирных людей, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По словам Филипоненко, люди сообщают, что на территории завода очень много иностранцев.
"От мирного населения, которое находилось в плену на "Азоте", нам поступала информация, что там есть иностранные наёмники и что они во главе с людьми, которые были назначены старшими по убежищам, стараются всеми силами затянуть процесс вывода мирного населения оттуда", — рассказал представитель НМ ЛНР RT.
По его словам, это стандартная тактика украинских военных. Если мирные жители покинут территорию завода, то некого будет использовать в качестве живого щита. Как подчеркнул Филипоненко, той же тактикой руководствуются и западные кураторы ВСУ.
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