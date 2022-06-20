Народная милиция: бойцы ДНР и РФ уничтожили роту солдат ВСУ и три РСЗО "Град"

За прошедшие сутки силы ДНР и РФ уничтожили три установки РСЗО "Град", принадлежащие ВСУ, и до роты личного состава украинских войск. Об этом сообщает Народная милиция республики.

В ведомстве отметили, что военные из ДНР и России также уничтожили четыре грузовых автомобиля ВСУ и подавили три огневые точки противника в районе населённых пунктов Авдеевка и Невельское.

"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил РФ уничтожены три установки РСЗО БМ-21 "Град", четыре грузовых автомобиля и до роты личного состава", — сказано в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами стандарта НАТО. По данным представительства ДНР в СЦКК, атака со стороны украинских войск началась с 08:05 по местному времени.