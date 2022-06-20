Дети призывного возраста украинских политиков-"патриотов-националистов" и представителей власти президента Владимира Зеленского в боевых действиях на Украине участия не принимают.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
Он отмечает, что эти молодые люди "спокойно находятся в Европе, Англии или США".
"Спросите, где воюют сыновья всех тех, кто подталкивает и кричит о противостоянии с Россией до последнего украинца — Порошенко, Турчинова, Авакова, Кличко, Кулебы, Данилова — этих ублюдков на Украине сотни, которые, обслуживая Запад, зарабатывают смертями ваших детей деньги для счастливого будущего своих отпрысков!" — заявил экс-нардеп.
А пока, по 500 здоровых и крепких украинцев в интересах Запада и украинского президента зарывают ежедневно в землю, подытожил Кива в своём аккаунте мессенджера.
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