Кива: дети украинской власти и "патриотов" в боевых действиях не участвуют

Дети призывного возраста украинских политиков-"патриотов-националистов" и представителей власти президента Владимира Зеленского в боевых действиях на Украине участия не принимают.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Он отмечает, что эти молодые люди "спокойно находятся в Европе, Англии или США".

"Спросите, где воюют сыновья всех тех, кто подталкивает и кричит о противостоянии с Россией до последнего украинца — Порошенко, Турчинова, Авакова, Кличко, Кулебы, Данилова — этих ублюдков на Украине сотни, которые, обслуживая Запад, зарабатывают смертями ваших детей деньги для счастливого будущего своих отпрысков!" — заявил экс-нардеп.

А пока, по 500 здоровых и крепких украинцев в интересах Запада и украинского президента зарывают ежедневно в землю, подытожил Кива в своём аккаунте мессенджера.