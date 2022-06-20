Спецназ САР заблокировал колонну армии США в Сирии

Сирийские бойцы отряда специального назначения заблокировали колонну армии США. Пять американских бронемашин MRAP и один пикап сопровождения Сирийских демократических сил были зафиксированы в районе населённого пункта Мансеф. Однако бойцы спецназа заставили колонну ВС США вернуться на военную базу Телль-Байдар.

Спецназ заблокировал колонну армии США в Сирии

"Американцы не должны находиться в Сирии!" — заявили арабские военные.

По их словам, войска США не получали разрешение на нахождение в Сирии и должны немедленно покинуть территорию страны.