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Коротченко: уничтожение генералитета ВСУ не изменит политику Киева

Силовые структуры

Уничтожение генералитета ВСУ повлечёт за собой незначительные последствия для киевского руководства. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с Pravda.Ru. Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетного удара были ликвидированы офицеры Генштаба Вооружённых сил Украины.

Коротченко отметил, что основные центры принятия решений находятся не на Украине, а на Западе.

"Да, в тактическом звене эти потери как-то скажутся. Это один из элементов той работы по перемалыванию военной инфраструктуры, военных возможностей Украины, которая ведётся каждый день российской армии. Один из эпизодов, хотя и важный", — заявил эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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