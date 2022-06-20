Коротченко: уничтожение генералитета ВСУ не изменит политику Киева

Уничтожение генералитета ВСУ повлечёт за собой незначительные последствия для киевского руководства. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с Pravda.Ru. Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетного удара были ликвидированы офицеры Генштаба Вооружённых сил Украины.

Коротченко отметил, что основные центры принятия решений находятся не на Украине, а на Западе.

"Да, в тактическом звене эти потери как-то скажутся. Это один из элементов той работы по перемалыванию военной инфраструктуры, военных возможностей Украины, которая ведётся каждый день российской армии. Один из эпизодов, хотя и важный", — заявил эксперт.