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Российские “Калибры” уничтожили офицеров ВСУ из Генштаба

Силовые структуры

Российскими ракетами “Калибра” уничтожены офицеры Генштаба Вооружённых сил Украины.

Российские “Калибры” уничтожили офицеров ВСУ из Генштаба

Об этом на брифинге сообщило Министерство обороны РФ.

Среди уничтоженных, офицеры Генштаба Украины и командиры войск, действующих на Запорожском и Николаевском направлениях.

Также военное ведомство отметило, что за прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности в 12.30 был нанесён удар по пункту управления ВСУ в районе населённого пункта Широкая Дача в Днепропетровской области в момент, когда там проводилось рабочее совещание командиров оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". 

В результате ударов ракетами морского базирования "Калибр" ВС РФ уничтожили более 50 генералов и офицеров киевского режима, в том числе генштаба, командования группировки войск "Каховка" и десантно-штурмовых войск.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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