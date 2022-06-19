Российские “Калибры” уничтожили офицеров ВСУ из Генштаба

Российскими ракетами “Калибра” уничтожены офицеры Генштаба Вооружённых сил Украины.

Об этом на брифинге сообщило Министерство обороны РФ.

Среди уничтоженных, офицеры Генштаба Украины и командиры войск, действующих на Запорожском и Николаевском направлениях.

Также военное ведомство отметило, что за прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности в 12.30 был нанесён удар по пункту управления ВСУ в районе населённого пункта Широкая Дача в Днепропетровской области в момент, когда там проводилось рабочее совещание командиров оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

В результате ударов ракетами морского базирования "Калибр" ВС РФ уничтожили более 50 генералов и офицеров киевского режима, в том числе генштаба, командования группировки войск "Каховка" и десантно-штурмовых войск.