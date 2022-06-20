Риттер: на Параде Победы в ДНР будут колонны трофейной техники Запада

Американский военный аналитик Скотт Риттер убеждён, что в 2023 году на Параде Победы в ДНР будут километровые колонны из трофейной западной техники.

"Американские налогоплательщики должны понять — вооружение стоимостью в миллиарды долларов, которое они отправили, мы ничего из этого не получим обратно. Когда Донецкая Народная Республика проведет Парад Победы в следующем году, у них будут колонны длиной в километры, состоящие из трофейной западной техники. Вот, что произойдет! Это техника на миллиарды долларов!" — подчеркнул он.

По его словам, Киев безоговорочно капитулирует перед Москвой, но одним из условий будет прекращение существования украинской армии.

Ранее он заявил, что Вооружённые силы РФ сильнее всех армий Европы.