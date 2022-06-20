Американский военный аналитик Скотт Риттер убеждён, что в 2023 году на Параде Победы в ДНР будут километровые колонны из трофейной западной техники.
"Американские налогоплательщики должны понять — вооружение стоимостью в миллиарды долларов, которое они отправили, мы ничего из этого не получим обратно. Когда Донецкая Народная Республика проведет Парад Победы в следующем году, у них будут колонны длиной в километры, состоящие из трофейной западной техники. Вот, что произойдет! Это техника на миллиарды долларов!" — подчеркнул он.
По его словам, Киев безоговорочно капитулирует перед Москвой, но одним из условий будет прекращение существования украинской армии.
Ранее он заявил, что Вооружённые силы РФ сильнее всех армий Европы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.