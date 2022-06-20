Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об освобождении населённого пункта Тошковка, расположенного в Луганской Народной Республике, от украинских националистов.
Он отметил, что информацию о зачистке посёлка ему передал герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями на луганском направлении.
"Замид Чалаев отчитался об освобождении от нацистской нечисти населённого пункта Тошковка. Береги парней, Замид", — подчеркнул Кадыров.
Ранее глава Чеченской республики призвал россиян самостоятельно мобилизоваться, чтобы "предложить президенту свои услуги", обезопасить народ и государство от агрессии со стороны НАТО.
19 июня Кадыров заявил, что власти Украины плохо относятся к военным ВСУ. По его словам, в посёлке Врубовка ЛНР очередная группа украинских солдат сдалась в российский плен. Руководитель Чечни подчеркнул: все они призывают бывших соратников одуматься и перестать выступать в роли "пушечного мяса".
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.