Кадыров: населённый пункт Тошковка в ЛНР освобождён от украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об освобождении населённого пункта Тошковка, расположенного в Луганской Народной Республике, от украинских националистов.

Он отметил, что информацию о зачистке посёлка ему передал герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями на луганском направлении.

"Замид Чалаев отчитался об освобождении от нацистской нечисти населённого пункта Тошковка. Береги парней, Замид", — подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чеченской республики призвал россиян самостоятельно мобилизоваться, чтобы "предложить президенту свои услуги", обезопасить народ и государство от агрессии со стороны НАТО.

19 июня Кадыров заявил, что власти Украины плохо относятся к военным ВСУ. По его словам, в посёлке Врубовка ЛНР очередная группа украинских солдат сдалась в российский плен. Руководитель Чечни подчеркнул: все они призывают бывших соратников одуматься и перестать выступать в роли "пушечного мяса".