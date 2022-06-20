Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что против России работают десятков государств. По этой причине россияне должны "предложить президенту свои услуги".
Рамзан Кадыров уверен, что Североатлантический альянс просто прикрывается Украиной
"Украина — это просто название. Против России воюет НАТО", — объяснил лидер Чеченской республики телеканалу "Россия 24".
Кадыров высказался о возможности мобилизации в стране.
"Народ сам должен мобилизоваться, сам должен предложить президенту свои услуги, чтобы обезопасить наш народ и наше государство", — объяснил Рамзан Ахматович.
Ранее руководитель Чечни возмутился по поводу поведения лидеров Казахстана и Армении. Он напомнил, как Россия спасала эти страны.
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.