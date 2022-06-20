Рамзан Кадыров призвал народ мобилизоваться, чтобы обезопасить страну

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что против России работают десятков государств. По этой причине россияне должны "предложить президенту свои услуги".

Рамзан Кадыров уверен, что Североатлантический альянс просто прикрывается Украиной

"Украина — это просто название. Против России воюет НАТО", — объяснил лидер Чеченской республики телеканалу "Россия 24".

Кадыров высказался о возможности мобилизации в стране.

"Народ сам должен мобилизоваться, сам должен предложить президенту свои услуги, чтобы обезопасить наш народ и наше государство", — объяснил Рамзан Ахматович.

Ранее руководитель Чечни возмутился по поводу поведения лидеров Казахстана и Армении. Он напомнил, как Россия спасала эти страны.