Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные, которые блокированы на заводе "Азот" в Северодонецке, начинают соглашаться на переговоры и вывешивать белые флаги.
"У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги на некоторых участках, вести какие-то переговоры", — сообщил Марочко в эфире "Первого канала".
По его словам, украинские командиры связываются с войсками Луганской Народной Республики по рации и рассказывают о том, что находятся в плачевном положении.
В понедельник, 20 июня военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российская армия выгонит украинских националистов и наёмников с территории химического завода "Азот" в течение недели.
В настоящее время на химзаводе находятся около 500 боевиков и до тысячи гражданских лиц. Националисты не позволяют людям сдаться в плен и срывают договорённости об открытии гуманитарных коридоров.
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.