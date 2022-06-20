ЛНР: боевики с "Азота" вывешивают белые флаги

Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные, которые блокированы на заводе "Азот" в Северодонецке, начинают соглашаться на переговоры и вывешивать белые флаги.

"У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги на некоторых участках, вести какие-то переговоры", — сообщил Марочко в эфире "Первого канала".

По его словам, украинские командиры связываются с войсками Луганской Народной Республики по рации и рассказывают о том, что находятся в плачевном положении.

В понедельник, 20 июня военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российская армия выгонит украинских националистов и наёмников с территории химического завода "Азот" в течение недели.

В настоящее время на химзаводе находятся около 500 боевиков и до тысячи гражданских лиц. Националисты не позволяют людям сдаться в плен и срывают договорённости об открытии гуманитарных коридоров.