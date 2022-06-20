Военный эксперт Дандыкин: боевиков с "Азота" выгонят за неделю

ВСУ и наёмников в Северодонецке с территории химического завода "Азот" выгонят в течение недели.

Об этом сообщил капитан I ранга, ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

"Они просидят на "Азоте" неделю. Уже есть случаи, что сдаются. Там, конечно, идет определенная работа, но этот вариант гораздо легче, чем был на "Азовстали"… Наши уже находятся на территории самого завода. Там много мирного населения, но этот вопрос будут решать, потому что ситуация не безвыходная. Не думаю, что они там сумели собрать много оружия", — цитирует эксперта URA. RU.

По его словам, Северодонецк — форпост всей группировки ВСУ в ЛДНР.

"Кто-то говорит, что их 70 тысяч, кто-то — 50-60, но это достаточно большая группировка, самая подготовленная и мотивированная. Это основа украинского войска и бандформирования киевского режима", — отметил Дандыкин.

Напомним, российская армия заблокировала 400 боевиков на химзаводе. Наёмники и националисты "Айдара"*, занявшие "Азот", блокируют добровольную сдачу в плен бойцам объединённых сил. На предприятии бандеровцы удерживают сотни мирных граждан.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.