Риттер: поставляемое на Украину оружие будет уничтожено Россией

Западное вооружение, поставляемое на Украину, будет уничтожено Вооружёнными силами РФ.

Об этом сообщил бывший офицер разведки США и военный эксперт Скотт Риттер.

"Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено... А это миллиарды долларов. Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, спросили у властей, почему вы не тратите деньги на мои проблемы", — заявил в интервью U.S. Tour of Duty аналитик.

Средства, выделенные Вашингтоном на поддержку киевского режима, можно было бы потратить на решение собственных проблем, однако теперь их подарят коррупционерам Украины, подытожил Риттер.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в 2023 году на Параде Победы в ДНР пройдут колонны трофейной техники Запада.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров говорил, что любое вооружение для Украины, будет законной целью для ВС РФ.