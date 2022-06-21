Вооружённые силы России на Украине работают точечно, уничтожая те цели, которые наиболее опасны. Недавно был нанесён удар по командному пункту, где проходило совещание руководства ВСУ, в результате чего погибли порядка 50 генералов и старших офицеров.
Вероятно, там обсуждался план контрнаступления. И удар ВС России этот план сорвал. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов в интервью "Украине.ру".
Кроме того, это очень чувствительный удар, так как люди, имеющие боевой опыт в каких-то должностях, просто физически перестали существовать или выбыли из строя на время лечения.
Это такая точечная операция, которая привела к тому, что контрнаступление на 100% в положенные сроки не начнётся, а если даже решатся его начать — эффективность будет в разы ниже, заключил военный эксперт.
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Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.