Кнутов: удар по штабу ВСУ сорвал план контрнаступления Киева

Вооружённые силы России на Украине работают точечно, уничтожая те цели, которые наиболее опасны. Недавно был нанесён удар по командному пункту, где проходило совещание руководства ВСУ, в результате чего погибли порядка 50 генералов и старших офицеров.

Вероятно, там обсуждался план контрнаступления. И удар ВС России этот план сорвал. Такое мнение высказал военный историк Юрий Кнутов в интервью "Украине.ру".

Кроме того, это очень чувствительный удар, так как люди, имеющие боевой опыт в каких-то должностях, просто физически перестали существовать или выбыли из строя на время лечения.

Это такая точечная операция, которая привела к тому, что контрнаступление на 100% в положенные сроки не начнётся, а если даже решатся его начать — эффективность будет в разы ниже, заключил военный эксперт.