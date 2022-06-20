Украинская армия вновь пытается атаковать остров Змеиный. Об этом идёт поток информации в соцсетях. Так, аналитики одного из телеграм-каналов пишут, что в понедельник в 4 часа утра ВСУ начали огневое поражение острова: по объектам ВС РФ работает тактическая авиация и артиллерия.
Сообщают о 30-35 взрывах на острове, написал в своём Телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Репортёр отметил, что пока официального подтверждения этому нет.
Однако сам факт подобных попыток совершенно не вызывает удивления, поскольку киевский режим рассматривает остров как сакральную цель, добавил журналист.
"Тем более, что в прошлый раз идея десанта на Змеиный закончилась для Киева серьёзными потерями, как физическими, так и репутационными", — заключил военкор.
Информацию косвенно подтверждают и украинские источники. Так спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, заявил, что "дух Змеебаевки веет над морем".
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