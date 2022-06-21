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WP: гражданин США Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине

Силовые структуры

Американец Стивен Забельски погиб при участии в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на некролог, написанный родственниками погибшего.

WP: гражданин США Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине

По информации издания, сведения о смерти гражданина США подтвердили в Госдепе.

"Во время боевых действий на Украине погиб 52-летний американец Стивен Забельски. У него остались жена и пятеро приёмных детей. Он был выходцем из штата Нью-Йорк", — отмечает газета.

В статье сказано, что военный скончался под селом Дорожнянка. Как пояснил источник WP, после смерти американца специалисты Госдепа США связались с его семьёй и предоставили необходимую консульскую помощь. Газета также подчёркивает: Забельски стал по меньшей мере вторым гражданином США, погибшим в ходе боевых действий на Украине.

В середине марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на Украине умер 68-летний американский военнослужащий.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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