Американец Стивен Забельски погиб при участии в боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на некролог, написанный родственниками погибшего.
По информации издания, сведения о смерти гражданина США подтвердили в Госдепе.
"Во время боевых действий на Украине погиб 52-летний американец Стивен Забельски. У него остались жена и пятеро приёмных детей. Он был выходцем из штата Нью-Йорк", — отмечает газета.
В статье сказано, что военный скончался под селом Дорожнянка. Как пояснил источник WP, после смерти американца специалисты Госдепа США связались с его семьёй и предоставили необходимую консульскую помощь. Газета также подчёркивает: Забельски стал по меньшей мере вторым гражданином США, погибшим в ходе боевых действий на Украине.
В середине марта государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на Украине умер 68-летний американский военнослужащий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.