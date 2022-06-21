Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Матвейчев: обстрелы Донецка сразу прекратятся, когда ВС РФ "возьмут" Авдеевку
Солдат ВСУ слёзно попросил жену забрать его из Донбасса: "Тут нас убивают"
Кадыров: тактика чеченских спецподразделений в ЛНР улучшается с каждым днём
Читатели Tencent дали совет Кулебе вооружить ВСУ мётлами от Тайваня
Стремоусов: попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область обречены на провал
Депутат Шеремет: Крым восстановит буровые платформы, подвергшиеся атаке ВСУ
Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ запланирован на осень
Business Insider: мир ожидает безумно тяжёлое лето из-за антироссийских санкций
WP: гражданин США Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине

Пленный офицер ВСУ обучил российских военных пользоваться трофейными ПТРК NLAW

Силовые структуры

Захваченный в плен заместитель командира роты огневой поддержки ВСУ охотно показал российским бойцам, как пользоваться шведско-британским ПТРК NLAW.

Пленный офицер ВСУ обучил российских военных пользоваться трофейными ПТРК NLAW

Накануне разведчики ЮВО привели из очередного рейда группу солдат ВСУ, в том числе инструктора, который обучал украинских боевиков стрелять из иностранных ПТРК.

"У русских войск уже очень много нашей техники, оружия. Трофейного, отобранного", — признался пленный старший лейтенант Дадачко.

Воспользовавшись предложением, он согласился провести видеоурок. Украинский военный показал, как перевести ПТРК NLAW в боевое положение, целиться из ракетомёта и стрелять.

"Молодец, спасибо, Вадим", — благодарит за кадром военнослужащий российской армии.

Стоит отметить, что на фоне записи отчётливо слышны массированные залпы российских ракетных систем по позициям боевиков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности

Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.

На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности
Гэв Дон заявил, что пушки ВС РФ не выбивают ВСУ из окопов
Силовые структуры
Гэв Дон заявил, что пушки ВС РФ не выбивают ВСУ из окопов
Мир. Новости мира
Украина получила от ВС РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Людмила Черткова Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира Людмила Черткова Александр Артамонов ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе Александр Артамонов Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова
Силовые структуры
Болтенков назвал уничтожение генералитета ВСУ ударом по центру принятия решений
Мир. Новости мира
Американский наёмник назвал ВСУ "цирком уродов" и "дурдомом"
Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира
США и Канада. Новости и аналитика
Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира
Последние материалы
Депутат Шеремет: Крым восстановит буровые платформы, подвергшиеся атаке ВСУ
Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ запланирован на осень
Business Insider: мир ожидает безумно тяжёлое лето из-за антироссийских санкций
Пленный офицер ВСУ обучил российских военных пользоваться трофейными ПТРК NLAW
WP: гражданин США Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине
Украина копит силы для решающей битвы за Донбасс
Кнутов: удар по штабу ВСУ сорвал план контрнаступления Киева
LA Times: Макрон, Шольц и Драги отказали Зеленскому в быстрой передаче оружия
Медведев предположил распад ЕС "до того, как в него вступит Украина"
Британцы назвали встречу Зеленского и Бена Стиллера "встречей двух комиков"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников