Пленный офицер ВСУ обучил российских военных пользоваться трофейными ПТРК NLAW

Захваченный в плен заместитель командира роты огневой поддержки ВСУ охотно показал российским бойцам, как пользоваться шведско-британским ПТРК NLAW.

Накануне разведчики ЮВО привели из очередного рейда группу солдат ВСУ, в том числе инструктора, который обучал украинских боевиков стрелять из иностранных ПТРК.

"У русских войск уже очень много нашей техники, оружия. Трофейного, отобранного", — признался пленный старший лейтенант Дадачко.

Воспользовавшись предложением, он согласился провести видеоурок. Украинский военный показал, как перевести ПТРК NLAW в боевое положение, целиться из ракетомёта и стрелять.

"Молодец, спасибо, Вадим", — благодарит за кадром военнослужащий российской армии.

Стоит отметить, что на фоне записи отчётливо слышны массированные залпы российских ракетных систем по позициям боевиков.