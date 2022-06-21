Захваченный в плен заместитель командира роты огневой поддержки ВСУ охотно показал российским бойцам, как пользоваться шведско-британским ПТРК NLAW.
Накануне разведчики ЮВО привели из очередного рейда группу солдат ВСУ, в том числе инструктора, который обучал украинских боевиков стрелять из иностранных ПТРК.
"У русских войск уже очень много нашей техники, оружия. Трофейного, отобранного", — признался пленный старший лейтенант Дадачко.
Воспользовавшись предложением, он согласился провести видеоурок. Украинский военный показал, как перевести ПТРК NLAW в боевое положение, целиться из ракетомёта и стрелять.
"Молодец, спасибо, Вадим", — благодарит за кадром военнослужащий российской армии.
Стоит отметить, что на фоне записи отчётливо слышны массированные залпы российских ракетных систем по позициям боевиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.