Леонков: несогласованность действий ВСУ играет на руку российским военным

Несогласованность действий подразделений является слабым местом украинской армии. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков.

По словам специалиста, раньше у ВСУ неплохо работали системы дальней артиллерии, однако сейчас украинские военные стали жаловаться, что им не оказывают необходимую поддержку с оборудованием.

"Рассогласованность играет нам на руку. Внимательно слушаем их радиоэфиры. Закрытые частоты не работают, они практически открыто в эфир выходят", — сказал Леонков в интервью ИА SM-News.

Он добавил, что боевики ВСУ с трудом пользуются западным оружием. Эксперт подчеркнул: эта техника быстро выходит из строя, ведь многие украинские военные плохо понимают, как с ней правильно работать. При этом не вся американская техника доезжает до Украины из-за проблем с логистикой, пояснил специалист.

Ранее Леонков заявлял, что огромные финансовые вложения США в украинскую армию в конечном итоге окажутся напрасными.