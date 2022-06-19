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Леонков: США недовольны тем, что не видят результата своих вливаний в ВСУ

Силовые структуры

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, в США недовольны итогами своей финансовой поддержки ВСУ, которая уже обошлась им во многие миллиарды долларов.

Леонков: США недовольны тем, что не видят результата своих вливаний в ВСУ

Леонков заявил, что и Вашингтон, и Брюссель не видят ожидаемых поставок оружия на Украину, и могут перестать выделять средства, которые требует Киев, если он не сможет убедительно отчитаться за уже полученное от США.

"Все, что поставляется на Украину, в том числе и патроны, проходит учет. Не зря же Конгресс США сказал [президенту страны Джо] Байдену, что мы вам согласовали 40 миллиардов на помощь Киеву, но за предыдущие расходы нужно отчитаться. Если отчет не будет получен, то законодательный орган больше не согласует выделение средств на вооружение для Украины", — сказал Леонков в беседе с SM-News.

Эксперт добавил, что в США умеют считать деньги, и ведут чёткий учёт той военной и финансовой помощи, которую предоставляют Киеву.

Леонков отметил, что украинская сторона старается показать те "успехи" в противостоянии с РФ, которых на самом деле нет. Эксперт выразил уверенность, что к западным партнёрам Киева в конце концов придёт понимание того, что все их огромные финансовые вливания в украинскую армию оказались напрасными.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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