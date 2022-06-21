Киев решил атаковать буровые установки РФ в Чёрном море для проведения разведки

ВСУ атаковали буровые платформы РФ в Чёрном море, в результате чего одна из трёх установок получила повреждения, которые сейчас восстанавливаются. По мнению депутата Госдумы Виктора Водолацкого, удар мог быть нанесён ракетами США или Британии.

Экс-руководитель зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС РФ Сергей Хатылев считает, что атака была организована в целях глубокой разведки и отвлечения внимания.

"Почему атака всё-таки была осуществлена? Судя по всему — хотя про это нигде не говорят — там создавались помехи силами и средствами западных стран, а также проводились глубокая разведка и отвлекающие манёвры", — сказал он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Хатылев отметил, что ударом по "Черноморнефтегазу" Украина намеревалась вынудить РФ подвести поближе боевые корабли, чтобы затем поразить их с помощью ПКР Harpoon.

"Но для улучшения защиты платформ нам достаточно провести организационно-техническое переориентирование тех сил, которые уже есть, в том числе на острове Змеиный. Там стоят РЭБ, РЛС, зенитно-ракетные комплексы. Возможно, также Минобороны РФ примет решение усилить авиационную группировку в этом районе", — сказал собеседник.