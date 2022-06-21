Депутат Государственной Думы Российской Федерации, эрудит и политический обозреватель Анатолий Вассерман назвал украинцев заложниками со "стокгольмским синдромом".
А заложники с этим синдромом, потому что опасаются высказываться против интересов того, кто им же и угрожает, сказал эксперт в интервью с корреспондентом портала "Украина.ру".
"Неважно, что думают сейчас те, кто оказался в заложниках у террористической организации "Украина". Нам важно только то, что эти люди будут думать, когда мы их освободим из когтей террористов. Я, конечно, надеюсь, что это будет очень скоро", — отметил аналитик.
Вассерман подчёркивает, что провозглашенные президентом РФ Владимиром Путиным цели спецоперации на Украине, то есть демилитаризация и денацификация Незалежной, в принципе не совместимы с ее существованием как чего-то отдельного от России.
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