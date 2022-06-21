Минобороны РФ опубликовало видео боевого запуска ракеты ОТРК "Искандер"

Системы ПВО Украина не в состоянии перехватить ракету российского оперативно-тактического комплекса "Искандер". Её не видят спутники и дроны. Об этом рассказал начальник расчёта данного комплекса Роман. Видео боевого применения ракеты представило во вторник Минобороны РФ.

По словам военного, боевые задачи выполняются подразделением успешно и точно в срок, а ракеты бьют точно в цель.

Ракеты "Искандер" остаются незамеченными для ПВО противника, добавил Роман.

Он также пояснил, что на самоходных пусковых установках используются самые новые образцы маскировки. Поэтому их также не замечают беспилотники и спутники.

В Минобороны отметили, что маскировка комплекса "Искандер", из-за которой его трудно обнаружить, это не просто камуфляж. Материал её имеет специальную химическую пропитку, нейтрализующую радиоволны от украинских локаторов, таким образом, делая ОТРК "невидимым".