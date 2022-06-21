В ходе военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины бойцы группировки "Отважные" захватили очередной опорный пункт ВСУ и стали обладателями довольно необычных трофеев.
Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают, что бойцы российского спецназа обнаружили мины, напечатанные на 3D-принтере. Силовики ВСУ использовали их для сброса с беспилотных летательных аппаратов.
Внутри напечатанных мин находились ВОГи американского происхождения, которые представляют из себя осколочный боеприпас для гранатомётов.
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Уже 20 июня по военным объектам в Одессе прилетела "ответка".