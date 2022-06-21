Группировка "О" обнаружила у ВСУ мины с 3D-принтера, начинённые ВОГами США

В ходе военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины бойцы группировки "Отважные" захватили очередной опорный пункт ВСУ и стали обладателями довольно необычных трофеев.

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают, что бойцы российского спецназа обнаружили мины, напечатанные на 3D-принтере. Силовики ВСУ использовали их для сброса с беспилотных летательных аппаратов.

Внутри напечатанных мин находились ВОГи американского происхождения, которые представляют из себя осколочный боеприпас для гранатомётов.