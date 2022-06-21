Вооружённые формирования Украины продолжают нести значительные потери в ходе проведения специальной военной операции. Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ на брифинге во вторник.
По его словам, в одном из батальонов 57-й механизированной бригады ВСУ, которая действует в Северодонецке, осталось в строю всего 28 военнослужащих, в другом — только командный состав.
Отмечается также, что прибывающие для усиления из западных областей Украины батальоны теробороны на передовую выдвигаться отказываются.
Так, в зоне ответственности оперативной тактической группы "Соледар" военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что "не желают принимать участие в боевых действиях" и самостоятельно отправились в тыловой район. Общее количество отказников составило более 600 человек.
Как сообщают украинские военнопленные, командование бросило подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады. Оставшиеся в живых бойцы сдались в плен, чтобы сохранить свои жизни.
В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ. Её командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел Генштабу и лично президенту Владимиру Зеленскому.
Ранее Минобороны РФ показало кадры боевого применения ОТРК "Искандер" на Украине.
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