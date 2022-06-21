В районе Николаева российские военные уничтожили группу диверсантов из 28-й механизированной бригады ВСУ. Этой информацией поделился в соцсети военный эксперт Борис Рожин.
Сообщается, что ДРГ ликвидировали в районе посёлка Степовая Долина, что в 12 км от южной окраины Николаева. Всего уничтожено четыре боевика ВСУ, которые не успели доехать до Херсонской области.
В автомобиле диверсантов были обнаружены гранатомёты натовского образца, ПТРК NLAW, пулемёт, документы и телефон.
Ранее бойцы разведки Южного военного округа в ходе рейда захватили в плен группу солдат ВСУ, среди которых оказался инструктор по обучению ПТРК.
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