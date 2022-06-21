Для крупной группировки ВСУ в Горском и Золотом "крышка котла" захлопнулась

Российская армия и Народная милиция ЛНР освобождают всё больше территорий в районе посёлка Тошковка. ВС РФ вошли в Белую Гору, заняв стратегическую важную возвышенность. Это позволяет контролировать десятки квадратных километров. Среди успехов на данном направлении стоит отметить бои в Рай-Александровке, так как данный населённый пункт — центральная точка по закрытию "крышки котла" крупной группировки ВСУ в Горском и Золотом.

По данным источников, сопротивление украинских военных формирований в данном регионе сломлено. Помогли вооружённым силам артиллерия, пехота и РСЗО. Таким образом, группировка ВСУ попала в так называемый физический котёл, пишет "Военное обозрение". Предполагаемое количество боевиков, окруженное ВС РФ и НМ ЛНР, оценивается около двух тысяч. вариантов вырваться из кольца у противника нет, хотя у них и были попытки прорыва в сторону Николаевки. Как сообщает источник, больницы в регионе справляются с количеством "трёхсотых".