ВС РФ и силы ЛНР взяли в кольцо крупную группировку ВСУ, образовав новый котёл

Как сообщает армия Луганской Народной Республики, обороняющая Горское и Золотое группировка ВС Украины находится в окружении. Теоретически, противник может снабжать данную группировку через Рай-Александровку, но дорогу уже обстреливают армии России и ЛНР, сообщает военный эксперт Борис Рожин.

"При взятии Мирной Долины и Рай-Александровки котёл из оперативного превратился в просто котёл, где, по разным оценкам, будет сидеть от 1500 до 2500 человек", — сообщает эксперт.

Полноценный котёл будет сформирован после взятия под контроль Мирной Долины и Рай-Александровки, дорога Лисичанск-Горское перерезана. Белая Гора прикрывает окраины Лисичанска. ВС РФ И НМ ЛНР необходимо её взять, чтобы можно было выйти к окраинам города, говорит Рожин. Это "поставит в тяжёлое положение силы противника", резюмировал эксперт.