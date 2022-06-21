Политолог из Бельгии: США помогли Гитлеру атаковать СССР, сейчас всё повторяется

Американцы "спонсировали" нацистскую Германию и пытались уничтожить СССР, и теперь история повторяется, правда, уже с участием нацистов Украины.

Об этом сообщил бельгийский политолог Крис Роман.

В интервью главе фонда "Анти-Депрессия” Мире Тэрада он поставил в один ряд Гитлера и Владимира Зеленского и отметил, что у них были одни и те же спонсоры. США стремятся к однополярному миру, а Москва мешает этому.

"Без американских денег у Гитлера не было бы ни цента. США помогли Гитлеру напасть на Советский Союз. Сейчас история повторяется. Соединенные Штаты снова помогают нацистам напасть на русский мир”, — отметил эксперт.

Роман убеждён, что Украина прекратит существование в том виде, в котором она была до спецоперации. Восточные территории Незалежной или войдут в состав РФ, или станут независимыми. Запад Украины отойдёт Польше, а в центре останется лишь Галиция.