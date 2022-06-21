Военкор Стешин: ВСУ не резиновые, "лопнут" в августе

Август будет решающим для спецоперации в Донбассе. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По его словам, накал в рядах украинской армии возрос так, что скоро она "лопнет".

"Уверен, что нас ждут решающие события в августе, потому что ком нарастает, Украина и ВСУ не резиновые, как говорили мне ребята в батальоне, — они уже должны порваться вот-вот. Это видно по обвалу истошных сообщений... Вот, хотели они под Лисичанском сделать перегруппировку, но весь оперативный штаб... наши "откалибровали". Не знаю, как они соберутся по-новой и смогут ли вообще что-то сделать", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал военкор.

Журналист подчеркнул, что на подходе несколько малых "котлов" для ВСУ, которые будут внутри одного большого. И лишь только окружение Славянска будет реальным, ВСУ начнут уходить в Константиновку, Дружковку, Краматорск.

"Эти интенсивные обстрелы Донецка — прощание с донбасской землей украинских артиллеристов. Но имена доподлинно тех, кто отдает приказы, и тех, кто участвует в обстрелах Донецка, — известны... Я думаю, будут искать и отлавливать, даже когда боевые действия закончатся, еще через много-много лет", — отметил Стешин.