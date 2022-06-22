Кедми: если будет произведён обстрел Крымского моста, я не завидую Украине

Военный эксперт Яков Кедми объяснил, какие последствия может иметь удар украинской армии по Крымскому мосту.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сказал, что Крымский мост будет целью номер один для Киева после получения Украиной дальнобойного оружия от западных кураторов.

В эфире программы "Нейтральная зона" Кедми отметил, что киевский режим может пойти на любую провокацию.

"Они могут попытаться обстрелять Крымский мост. У них сейчас есть для этого средства. Ну и что? Если будет произведен этот обстрел, я не завидую украинскому государству. Реакция на это будет намного больше, чем кто-то может представить", — заявил аналитик.

Также он сообщил, что ситуация в зоне боевых действий СВО сегодня "ясна каждому, кто не страдает отсутствием мышления".