Военный эксперт Яков Кедми объяснил, какие последствия может иметь удар украинской армии по Крымскому мосту.
Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сказал, что Крымский мост будет целью номер один для Киева после получения Украиной дальнобойного оружия от западных кураторов.
В эфире программы "Нейтральная зона" Кедми отметил, что киевский режим может пойти на любую провокацию.
"Они могут попытаться обстрелять Крымский мост. У них сейчас есть для этого средства. Ну и что? Если будет произведен этот обстрел, я не завидую украинскому государству. Реакция на это будет намного больше, чем кто-то может представить", — заявил аналитик.
Также он сообщил, что ситуация в зоне боевых действий СВО сегодня "ясна каждому, кто не страдает отсутствием мышления".
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