ВС РФ наступают в направлении Славянска в ДНР

На Славянском направлении специальной военной операции ВС РФ успешно развивают наступление из Харьковской области на Донбасс.

Накануне российской армии удалось взять под контроль Мазановку и Моросовку, после чего несколько дней подразделения работали над подготовкой нового удара. С 20 июня началось наступление на Краснополье в Славянском районе ДНР, в западной части которого усиленную работу ведёт артиллерия ВС РФ.

Продвижению российских войск препятствуют заминированные подходы к населённому пункту. По данным издания, силы противника на исходе.

"Армия России наступает к Славянску", — констатирует источник.