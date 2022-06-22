На Славянском направлении специальной военной операции ВС РФ успешно развивают наступление из Харьковской области на Донбасс.
Накануне российской армии удалось взять под контроль Мазановку и Моросовку, после чего несколько дней подразделения работали над подготовкой нового удара. С 20 июня началось наступление на Краснополье в Славянском районе ДНР, в западной части которого усиленную работу ведёт артиллерия ВС РФ.
Продвижению российских войск препятствуют заминированные подходы к населённому пункту. По данным издания, силы противника на исходе.
"Армия России наступает к Славянску", — констатирует источник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В городе начинается хаос. Молодым парням вручают повестки прямо на улице, а моряки хотят сбежать в Румынию.