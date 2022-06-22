Военнослужащие украинского батальона 57-й украинской мотопехотной бригады самовольно оставили занимаемые позиции в ЛНР. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, батальон оборонял населённые пункты Горское, Подлесное и Врубовка. После потери более полвины личного состава, оставшиеся военные покинули свои позиции.
"Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, потеряв более 60 процентов личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
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