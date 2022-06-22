Кадыров пообещал скоро сообщить о взятии Лисичанска

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в самое ближайшее время он сообщит о блокировке Лисичанска, за которой последует зачистка города от украинских боевиков.

"В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистки его территории от бандеровских оккупантов", — сказал Кадыров.

21 июня офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что союзные силы уже находятся рядом с Лисичанском. Он отметил, что происходящее в этом населённом пункте находится под контролем средство обнаружения и разведки сил РФ, ЛНР и ДНР. Марочко рассказал о том, что Лисичанск находится в оперативном окружении, которое изматывает ВСУ.