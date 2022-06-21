Кадыров опубликовал видео с жалобами украинских военных на командование

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение боевиков ВСУ к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, украинские военные, находясь в Северске, увидели карту наступления армии РФ и осознали, что кольцо может замкнуться прямо на них. Как пояснил политик, бойцы ВСУ пожаловались Зеленскому на командование и пригрозили уходом со службы.

"Очередная группа боевиков оккупационных ВСУ морально сдалась и записала видеообращение к Зеленскому. Они утверждают, что "держат оборону в самой горячей точке", — прокомментировал Кадыров.

При этом глава Чечни добавил, что боевики ещё "реального запаха пороха не чуяли", поскольку не сталкивались в открытом бою с чеченскими подразделениями. Он подчеркнул: Зеленский, скорее всего, объявит дезертирами украинских военных, которые обратились к нему на видео.

Кадыров считает, что военное командование Украины выглядит героически только в интернете, хотя в реальной жизни использует боевиков ВСУ в качестве "пушечного мяса".