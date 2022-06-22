Марочко: части ВСУ в Горском и Золотом оказались в котле

Вооружённые силы РФ продолжают успешное наступление на всех направлениях специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что украинская группировка, состоящая из 2500 военных ВСУ, оказалась в оперативном окружении российских войск в районе Горского и Золотого. Стало известно, что теперь они находятся в сформировавшемся котле, о чём в среду, 22 июня, сообщил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

"Могу сказать, что такое понятие, как "котёл", уже применимо к группировке украинских войск", — сказал он "Интерфаксу".