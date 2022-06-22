Глава Минобороны Германии Ламбрехт: Украина получит от ФРГ ещё три РСЗО Mars

Руководитель Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин передаст Киеву три дополнительных реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars.

"Готовим следующий пакет военной помощи, в который войдут РСЗО Mars 2", — подчеркнула немецкий министр в ходе выступления в бундестаге.

По информации главы военного ведомства ФРГ, украинских солдат, скорее всего, обучат управлять оружием в июле. После прохождения курса Германия поставит технику ВСУ, добавила политик.

Ранее украинский коллега Ламбрехт Алексей Резников сообщил, что Киев получил немецкие гаубицы Ph2000.