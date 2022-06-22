Руководитель Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин передаст Киеву три дополнительных реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars.
"Готовим следующий пакет военной помощи, в который войдут РСЗО Mars 2", — подчеркнула немецкий министр в ходе выступления в бундестаге.
По информации главы военного ведомства ФРГ, украинских солдат, скорее всего, обучат управлять оружием в июле. После прохождения курса Германия поставит технику ВСУ, добавила политик.
Ранее украинский коллега Ламбрехт Алексей Резников сообщил, что Киев получил немецкие гаубицы Ph2000.
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