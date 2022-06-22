Пленный из ВСУ: "Я познакомился с группой "О", когда они уничтожили нас"

Очередной военнопленный с Украины рассказал, какое впечатление произвело на него подразделение "О" Армии России.

Военнопленный из окруженного в Горском подразделения боевиков рассказывает про встречу с "Отважными" и про ненависть к своим командирам.

Он сообщил, что сам родом из Киева и пошел воевать по повестке. Однако он увидел, что ураинская армия разворована, коррумпирована и непрофессиональна.

Вместе с этим он подчеркнул, что ВС РФ очень сильна и обучена.

"Я познакомился с Отважными, после того как они практически полностью уничтожили мое подразделение", — отметил сдавшийся украинец.

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