Очередной военнопленный с Украины рассказал, какое впечатление произвело на него подразделение "О" Армии России.
Военнопленный из окруженного в Горском подразделения боевиков рассказывает про встречу с "Отважными" и про ненависть к своим командирам.
Он сообщил, что сам родом из Киева и пошел воевать по повестке. Однако он увидел, что ураинская армия разворована, коррумпирована и непрофессиональна.
Вместе с этим он подчеркнул, что ВС РФ очень сильна и обучена.
"Я познакомился с Отважными, после того как они практически полностью уничтожили мое подразделение", — отметил сдавшийся украинец.
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