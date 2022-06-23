Политолог Мезюхо: Киев дорого заплатит за удар по платформам "Черноморнефтегаза"

Президент Украины Владимир Зеленский доиграется своими провокациями до необратимых последствий. За обстрел платформ "Черноморнефтегаза" Киеву придётся ответить серьёзно. Такое мнение высказал политолог из Крыма Иван Мезюхо.

Эксперт напомнил в интервью "Украине.ру", что аналитики в России всё чаще говорят о необходимости нанесения ударов по центрам принятия решений.

Депутаты Верховной Рады пока ещё мирно собираются на заседания, а Офис президента Украины работает на Банковой, заметил собеседник издания.

Однако действия Зеленского могут привести к тому, что у России не останется другого выхода, как ответить. И в результате этого ответа может случиться так, что не будет ни здания офиса президента, ни знаменитого купольного зала украинского парламента, ни административных зданий, ни кабинета министров Украины, считает Мезюхо.