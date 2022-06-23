Президент Украины Владимир Зеленский доиграется своими провокациями до необратимых последствий. За обстрел платформ "Черноморнефтегаза" Киеву придётся ответить серьёзно. Такое мнение высказал политолог из Крыма Иван Мезюхо.
Эксперт напомнил в интервью "Украине.ру", что аналитики в России всё чаще говорят о необходимости нанесения ударов по центрам принятия решений.
Депутаты Верховной Рады пока ещё мирно собираются на заседания, а Офис президента Украины работает на Банковой, заметил собеседник издания.
Однако действия Зеленского могут привести к тому, что у России не останется другого выхода, как ответить. И в результате этого ответа может случиться так, что не будет ни здания офиса президента, ни знаменитого купольного зала украинского парламента, ни административных зданий, ни кабинета министров Украины, считает Мезюхо.
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