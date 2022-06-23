Генштаб ВСУ признал потерю Рай-Александровки и Лоскутовки

Накануне сообщалось, что группировка ВСУ в Горском и Золотом оказалась в окружении. Это признал и Генштаб ВСУ. По словам украинских военнопленных, на этом участке подразделения испытывают дефицит боеприпасов, а личный состав осуществляет попытки прорыва окружения мелкими группами или в одиночку, передаёт "Военное обозрение".

Военное ведомство Украины также сообщает о том, что ВС РФ взяли под контроль населённые пункты Рай-Александровка и Лоскутовка. В сводках также отмечается, что российская армия штурмует город Золотое, населённые пункты Волчеяровка у Лисичанска и Сиротино, являющееся южным пригородом Северодонецка. Констатируется и военная активность ВС РФ на Николаевском направлении:

"Противник на этом направлении накопил силы и средства и готовится к наступлению. Ведёт штурмовые действия по линии Киселёвка — Посад-Покровское."