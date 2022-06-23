Шурыгин: у ВСУ есть две причины для возврата контроля над Змеиным

Украинские военные не оставляют попытки захватить Змеиный. Недавно они вновь предприняли очередную неудачную атаку на остров. Причин для такого упорства как минимум две. Их назвал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По мнению аналитика, Змеиный нужен Украине, в первую очередь для того, чтобы обеспечить торговое судоходство из Румынии. По морю проще и быстрее перебрасывать военные грузы в больших объёмах, которые сложно доставлять по железной дороге.

Особенно важно, когда речь идёт о секретных грузах, а находящийся под контролем России Змеиный "передавливает" эту артерию намертво, пояснил эксперт. И поэтому Украина положила столько людей, пытаясь изменить ситуацию в свою пользу.

Во-вторых, если бы Змеиный удалось взять, это можно было бы объявить "огромной перемогой", так как именно с острова пошла легенда ВСУ про "русский корабль, заключил Шурыгин в интервью изданию "Украина.ру".