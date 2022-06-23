Офис президента Украины: Северодонецк падёт до конца месяца

По прогнозам Офиса президента Украины, город Северодонецк, что в ЛНР, падет до конца месяца, а через неделю и Лисичанск.

Также Телеграм-каналы близкие к ОП сообщают, что на Банковой принято решение готовить украинское общество к "потере" Северодонецка, Лисичанска и очередным массовым сдачам в плен ВСУшников.

Ранее Генштаб Украины сообщил, что ВС РФ взяли под контроль населённые пункты Рай-Александровка и Лоскутовка. В сводках также отмечается, что российская армия штурмует город Золотое, населённые пункты Волчеяровка у Лисичанска и Сиротино, являющееся южным пригородом Северодонецка.