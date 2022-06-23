Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"

Британский военный обозреватель Джордж Эллисон считает, что потеря крейсера "Москва" вызвала серьёзные изменения в тактике ведения боевых действий Черноморского флота (ЧФ). Однако командованию удалось перестроить свою работу.

"Произошли радикальные изменения в действиях ЧФ, нашедшего замену для своего флагмана", — отмечается в издании UK Defence Journal.

Эллисон отметил, что уже предупреждал о долгосрочных последствиях, однако его слова вызывали смех на Западе, поскольку никто не осознавал стратегического значения острова. Эксперт считает, что Змеиный превращается в форпост ВС РФ, который находится в "подбрюшье" Украины и Балкан.

На остров уже прибывают торговые суда, которые, по его мнению, тестируют маршрут снабжения перед последующими рейсами десантных кораблей.

"Русские теперь имеют полностью функционирующую базу противовоздушной обороны в 90 км от Одессы", — указал Эллисон.

Британский аналитик не исключает, что в скором времени Россия направит на остров военную технику, в числе которой реактивные системы залпового огня и системы ПВО.

"Русские получили в виде Змеиного новый непотопляемый крейсер "Москва", осуществляя контроль за воздушным пространством и наземной обстановкой в западной части Чёрного моря", — заявил он.