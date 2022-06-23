На Урале попросили поблагодарить Макрона за передачу Украине САУ Caesar

Президенту Франции Эммануэлю Макрону попросили передать благодарность за поставленные Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Такая запись появилась в комментариях к сообщению французского политика Режиса де Кастельно от имени "Уралвагонзавода".

Накануне Режис де Кастельно сообщил, что две совершенно исправные САУ были захвачены ВС России и отправлены на "Уралвагонзавод", где их уже изучают российские специалисты.

"Ещё одно достижение Макрона: французское оружие у русских, а не у украинцев", — написал Режис де Кастельно в соцсетях. По его словам, за поставки военной техники на Украину платят французские налогоплательщики. И, считает, Кастельно, по сути они же оплачивают исследования России.

"Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем", — такая запись от имени "Уралвагонзавода" появилась в комментариях в Telegram-канале французского политика.

Стоит отметить, что президент Франции в ходе визита в Киев анонсировал поставки на Украину ещё шести самоходных гаубиц. Таким образом, число таких САУ, предоставленных Парижем Киеву, составит 18 штук. Сама Франция до февраля этого года располагала 76 гаубицами такого типа.

Самоходные артиллерийские установки Caesar производит компания Nexter, которая входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS. Имеет калибр 155 мм, дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 километров, скорострельность — шесть выстрелов в минуту.

Официальной информации о том, что САУ Caesar были захвачены в ходе спецоперации, не поступало.