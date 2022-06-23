Российские войска уже захватили на Украине две недавно поставленные из Франции САУ Caesar, рассказал французский адвокат и политик Режис де Кастелино.
По его словам, артиллерийские установки находятся в отличном состоянии и уже отправлены на "Уралвагонзавод", где их изучают российские специалисты-оружейники.
"Ещё одно достижение Макрона: французское оружие у русских, а не у украинцев", — негодует политик в соцсетях.
Де Кастелино справедливо отмечает, что за поставку тяжёлой техники украинским вооружённым формированиям платят французы. Их налоги, как оказывается, финансируют российские исследования в области военной промышленности, что делает Вооружённые силы России ещё сильнее.
"Спасибо, Макрон. Мы платим за это", — резюмировал юрист.
Ранее министры обороны стран-членов НАТО договорились не поставлять на Украину новейшие виды оружия, так как русские могут завладеть "чувствительными технологиями".
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